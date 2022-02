Har undersøkt luktplagar i Kristiansund

Kristiansund kommune har fått Norsk institutt for luftforskning til å utføre luktmålingar i Kristiansund etter at dei fekk eit hundretals klagar på vond lukt. Dei har funne spor som samsvarar med bitumen, eit stoff som er brukt i asfalt. Asfaltverket Veidekke industri på Husøya har lagt ein plan for utbetringar dei skal gjere før sesongoppstart, for å unngå tvangsmulkt frå Statsforvaltaren. Basert på rapporten kan ikkje kommunen sjå at det er noko som tilseier at lukta vil gje negative varige helseeffekter eller alvorleg sjukdom. Likevel ser dei ikkje bort ifrå at enkelte reagerer meir enn andre på høge luktivå med allmennsymptom og plagar frå luftvegane. Dei legg til at helse inneber fysisk, psykisk og sosialt velvære.