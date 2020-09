Har trua på Molde Elite

Signeringa av trenar Tor Oddvar Moen (bildet) er den viktigaste Molde Elite har gjort, meiner NRKs handballkommentator Patrick Steen Rowlands. Klubben sikra seg også to nye viktige spelarar like før seriestarten mot Larvik i kveld. Steen Rowlands har tru på at årets Molde-lag kan ta medalje, og kanskje kvalifisere seg til europacup-spel.