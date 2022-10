Har trekt Facebook-innlegg

Initiativtakaren til Bunadsgeriljaen, Anja Cecilie Solvik, har trekt og sletta eit Facebookinnlegg som vekte stor merksemd på styremøtet i Helse Møre og Romsdal i dag.

I Facebookinnlegget blei det hevda at tilsette ved sjukehuset i Kristiansund blir behandla som skrap. Ho ville også ha tilsendt erfaringar frå opphald ved fødeavdelinga i Molde.

Under styremøtet tok direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, eit oppgjer med Bunadsgeriljaen. Han fekk full støtte frå styret.

I samband med at Solvik trekte og sletta innlegget skriv ho at innlegget var skrive ut frå noko ho trudde og meinte og at innlegget ikkje står for Bunadsgeriljaen sine meiningar.