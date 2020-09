Har tillit til sjukehusdirektøren

Styreleiar i Helse Møre og Romsdal, Ingve Theodorsen, har full tillit til at sjukehusdirektør Øyvind Bakke gjer dei nødvendige grepa for å sikre eit forsvarleg fødetilbod ved sjukehusa i Molde og Kristiansund. Frå 5. oktober skal fødeavdelingane ved sjukehusa halde ope to veker om gangen. Dermed må gravide kvinner frå Nordmøre og Romsdal belage seg på å reise til det sjukehuset som er ope når fødselen startar. Ordninga har skapt reaksjonar, men Theodorsen seier det viktigaste er å sikre eit trygt tilbod for dei fødande.