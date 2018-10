Har tatt rapporten til etterretning

Roger Halsebakk, administrerende direktør i Sølvtrans, sier de er enige i tiltakene som Statens Havarikommisjon kommer med i en rapport. I rapporten får rederiet fra Ålesund blant annet kritikk for å ikke ha iverksatt tiltak for å redusere risikoen ved ferdsel på hoveddekket i grov sjø. En mann omkom etter å ha falt over bord fra brønnbåten Øysund utenfor Haugesund i november i fjor. – Vi hadde allerede satt i gang tiltak for å lage en nedgang fra dekk da ulykken skjedde. I tillegg har vi også sett over alle båtene våre for tilsvarende mangler, sier Halsebakk.