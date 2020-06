Har tatt ned kostnadene

Styret i Helse Møre og Romsdal kjem i dag truleg til å godkjenne arbeidet som har vore gjort for å få kostnadene ved det nye sjukehuset på Hjelset ned til styringsramma på 4,5 milliardar kroner. Ifølgje dei siste kalkylane er prosjektet framleis 1,7 millionar kroner for dyrt. Men arbeidet med å redusere kostnadene skal halde fram. Arealet er redusert og både byggesystem og tekniske anlegg er endra. Sjukehuset skal framleis ha dei same funksjonane som det var tenkt opphaveleg. Styret skal også ta stilling til oppgraderingar ved sjukehuset i Ålesund og endringar i rehabiliteringstilbodet i fylket.