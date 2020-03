Har tapt 60 millioner kroner

Møre og Romsdal fylkeskommune har hatt et inntektstap på 60 millioner kroner på kollektivtransporten som følge av korona-pandemien. Det sa fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik da han orienterte om situasjonen under starten av møtet i fylkesutvalget i dag. Mesteparten av tapet har kommet i form av tapte fergeinntekter. Tilbudet her kommer til å bli redusert. I tillegg har det vært en inntektssvikt innenfor tannhelse på to millioner kroner.