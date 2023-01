Har svart Sve om fødeavdelinga i Volda

Stortingspolitikar Frank Sve (Frp) har stilt helseministeren eit skriftleg spørsmål om fødeavdelinga i Volda. Helse Møre og Romsdal må spare pengar og eitt av forslaga har vore å stenge fødeavdelinga i Volda for sommaren.

No har Sve fått svar. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skriv at ho i samband med spørsmålet har vore i kontakt med Helse Midt-Norge. Ho skriv vidare at Øyvind Bakke, direktør i Helse Møre og Romsdal, under eit styremøte sa at det ville vere eit større behov for samarbeid i helseføretalet i sommaravviklinga. Dette skal så ha blitt eksemplifisert ved å trekke fram blant anna fødeavdelinga i Volda.

– Utover dette ligg det ikkje noko konkret forslag om verken nedskalering av fødetilbodet eller sommarstenging i Volda. Eg vil elles legge til at sommarstenging generelt sett er noko mange av landet sine helseføretak har lang erfaring med i samband med ferieavvikling. Dette blir då planlagd på ein slik måte at ein har tryggleik for gode tilbod også i desse periodane, skriv Kjerkol.