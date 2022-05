Har stor etterspurnad etter legetimar

Vestnes kommune skriv på Facebook at det for tida er unormalt stor etterspurnad etter legetimar ved Vestnes legesenter.

– Det betyr at legekontoret dessverre må avvise fleire pasientar kvar dag. Dei som treng akutt hjelp blir naturlegvis prioritert. Vi kan forsikre alle om at dei strekk seg så langt dei kan og håper at situasjonen vil betre seg etter kvart, skriv kommunen.