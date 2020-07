Har startet spørreundersøkelse

Koronakrisen der store deler av det norske samfunnet var stengt ned i flere måneder, har vært krevende for mange av de eldre. Nå har Pensonistforbundet i Møre og Romsdal og to andre fylker satt i gang en spørreundersøkelse i samarbeid med NTNU. Ensomheten har vært en stor utfordring for mange, sier fylkesleder i Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal, Mellvin Steinsvoll. En slik spørreundersøkelse skal gi svar på hva som kan gjøres bedre i en slik situasjon, sier Steinsvoll.