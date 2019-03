Har startet rydding av vegen

Arbeidet med å rydde fylkesveg 666 mellom Rausand og Angvik startet nå klokka 11. Det opplyser Vegtrafikksentralen til NRK. To ras som gikk i går ettermiddag, førte til at vegen ble stengt og tre gårdsbruk ved Brakstadstranda ble isolert. To av familiene måtte overnatte på hotell fordi de ikke kom seg hjem. Ordfører i Gjemnes Knut Sjømæling (Sp) som har snakket med familiene, sier de har håp om å få komme hjem i løpet av lørdagen. Det vil trolig ta to til tre timer å rydde vegen.