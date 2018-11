Har startet med etterslukking

Brannvesenet har begynt med etterslukking på eneboligen som begynte å brenne i Vartdal i Ørsta, sent i kveld. – Loftet er fullstendig utbrent og det er vannskader i første etasje, forteller vakthavende ved 110-sentralen, Tor Ivar Sjåstad. Brannvesenet har tatt ut materielle verdier fra første etasje av huset. Sjåstad forteller at det ikke blir restverdiredning, på grunn av at eneboligen ikke kan reddes.