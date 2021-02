Har startet kommunikasjonssøk

Hovedredningssentralen har satt i gang et kommunikasjonssøk etter mannen som er savnet på sjøen utenfor Godøya. – Det er ikke fysisk søk etter mannen nå, men et kommunikasjonssøk. Vi må kartlegge og prøve og finne ut hvor han kan være og hva som kan ha skjedd, sier Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge. Kommunikasjonssøk betyr at det er sendt ut melding over båtradioen og pårørende og bekjente blir kontaktet. I tillegg letes det blant annet etter digitale spor som signal fra mobiltelefon til mannen.