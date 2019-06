Har starta sløkkingsarbeidet

Brannvesenet er i gang med å sløkke hyttebrannen på Gossen feriesenter i Aukra. – Det er ein låve som står relativt nært hytta, men brannvesenet på staden opplyser at dei har kontroll på situasjonen, og at det ikkje skal vere fare for spreiing, opplyser Kjetil Iversen i 110-sentralen i Møre og Romsdal. Brannvesenet i Molde rykker også ut med ein tankbil for å hjelpe til i sløkkingsarbeidet. Brannårsaka er så langt ukjent.