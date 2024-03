Har starta sløkking av brann

Brannvesenet har starta arbeidet med å sløkke brannen i Gamle Romsdalsvegen i Rauma. Ifølge politiet er det rundt 500 kvadratmeter som er svidd som følge av at eit bål spreidde seg til terrenget.

Det er per no ikkje fare for at brannen skal spreie seg til nærliggande bygningar, melder politiet. Brannvesenet opplyser at dei har kontroll på situasjonen.