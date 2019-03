Har starta reisa til Kristiansund

Ca. klokka 06.20 starta «Viking Sky» og ankerhandteringsfartøyet «Normand Ranger» reisa til Kristiansund. Det er venta at reisa kan ta rundt fem timar. Reiarlaget har tidlegare uttalt at dei har eit håp om at skipet kan vere i drift igjen i april.