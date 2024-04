Har starta på arbeidet mellom Blindheim og Flisnes

Bypakke Ålesund har starta arbeidet med utbygginga av prosjektet Blindheim – Flisnes. Det melder fylkeskommunen.

– Byggeperioden vil vare i om lag 2 år frå mars 2024, og skal utførast i fleire fasar for å ta omsyn til trafikantar, eigedomar og næring som grensar til prosjektet, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

Det blir mellombelse løysingar for trafikkomlegging i dei ulike fasane. Prosjektet inneber at fleire kryss skal leggast om, i tillegg til at det kjem betre løysingar for mjuke trafikantar. Ved Blindheimshallen kjem det ny rundkøyring.

– I dei kommande vekene startar vi opp med bygging av omkøyringsveg i Ramsvika. Der skal det etablerast ein ny undergang for fotgjengarar. Vidare vil vi starte med sprengingsarbeid ulike stader innanfor anleggsområdet, seier prosjektleiar Erlend Aune.