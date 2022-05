Har starta med å evakuere passasjerar

Odd Reidar Ormåsen, regionleiar i Fjord1, opplyser at passasjerane som var om bord i ferja MF «Driva», som grunnstøytte, no blir evakuert. – Sju blei med politibåten, medan resten blir tatt i land av redningsskøyta. Mannskapet på tre blir igjen om bord i ferja. Vi jobbar no for å finne transportløysingar for passasjerane medan dei ventar på å få igjen bilane sine, seier han.

Politiet har også vore på staden og avhøyrt dei involverte.