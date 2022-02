Har starta kompetanseprosjekt

Med støtte frå Sparebanken Møre gjennomførte Maritim foreining for Søre Sunnmøre (MAFOSS) hausten 2021 eit forstudie for å kartleggje status og behov i den maritime bransjen. No er dei i gong med eit hovudprosjekt som skal jobbe vidare med dette grunnlaget. Målet er å utvikle den kompetansen som alt finst i klynga, skriv dei i ei pressemelding.

– I tillegg har vi fokus på korleis vi betre kan arbeide med rekruttering og promotering av regionen vår framover, seier prosjektleiar Jannike Tuvik Skarbø.

Med i prosjektet er Sparebanken Møre og fylkeskommunen som samarbeidspartar og sponsorar.