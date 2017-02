Har spist kun norsk mat i tre måneder

Ti høner har bodd et døgn i kjelleren til familien Havåg. Disse skal bli til mat for familien. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Småbarnsfamilien i Herøy på Sunnmøre er tre måneder inne i det spesielle forsøket: å klare seg på bare norsk mat i et år. Ideen fikk de da mor i huset, kokken Lene Havåg, begynte å reflektere over hvor mye av familiens føde som kom fra utlandet.

Nå gjør de det de kan for å leve av kortreiste matvarer.

– Jeg har kommet meg inn i dressen. Det er jo positivt, ler Øyvind Havåg om den uventede bieffekten av prosjektet.

Slakter hønene selv

På dagens liste over gjøremål står høneslakting. Det hørte ikke med til hverdagssyslene i familien tidligere.

– Kanskje jeg må ta ei og ei, sier Øyvind Havåg mens han prøver å få tak i hønene inne i den provisoriske hønsegården i kjelleren.

Han fanger den første, holder den i et fast grep, og kakker den i hodet med en trestokk. Høna flakser litt før den blir helt stille.

Tidligere i vinter har de sylta surkål og rødkål, kjøpt lokalt kjekjøt, rørte blåbær og saft fra Valldal og bakt med korn fra mølla i Volda. Og det har gitt mersmak.

Gått bedre enn forventet

Etter at hønene er slaktet dyppes de i kokende vann for at det skal bli enklere å få ribbet dem. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Ifølge Statens institutt for forbruksforskning er en økende andel av forbrukerne opptatt av kortreist og lokal mat. Det kjenner Øyvind og Lene Havåg seg igjen i.

De begynte å se på hva som var i maten de spiste og innså at mye var importert. Den lokale maten var vanskelig å få tak i. De bestemte seg for at de skulle spise kun norsk mat i et år og blogger om hvordan det går.

Les også: Denne familien skal spise bare norsk mat i et år

Familien har lyst til å dyrke flere ting i egen grønnsakshage. De har også vært med på et andelslandbruk for å fylle opp grønnsakslageret. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Lene Havåg, som er kokk i Nordsjøen til daglig, er nå hjemme i svangerskapspermisjon, og bruker mye av tiden til planlegging av måltider. Hun mener de har fått et sunnere kosthold, fordi de bruker mer tid på matlagingen.

Den siste dagen før de begynte på prosjektet, 1. november, heiv de innpå Grandiosa, cola og store mengder godteri.

Kunne ikke spise noe i handlekurven

Når de ikke kan spise noe med kakao i så er hjemmelagde karameller et godt alternativ. Foto: Sara Lovise Roaldseth

Selv om det så langt har gått bra kan prosjektet være utfordrende. Det merket Lene Havåg spesielt godt forrige uke i butikken.

– Hun foran meg i køen hadde ei full handlekurv. Alt hun la på samlebåndet – jeg kunne ikke spise noe.

Lene Havåg er kokk og jobber til vanlig i Nordsjøen. Nå er hun hjemme i mammapermisjon og har siden 1. november hatt det travelt med å planlegge menyen hjemme. Hun etterlyser at matprodusenter i større grad er flinkere til å opplyse hva produktene inneholder og hvor de kommer fra slik at hun ikke skal føle seg lurt i butikken. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

For å klare prosjektet måtte de ha unntak for sukker, krydder og kaffi.

– Man vil gjerne takke ja til kaffi når man må takke nei til alt annet.

Norsk salt har ikke vært så vanskelig å få tak i. mange matvarer får de tilsendt i posten. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Tror ikke de bruker mer penger

Paret mener norsk mat koster mer, men at de tjener det inn igjen ved at de ikke impulshandler.

Øyvind Havåg er spent på hva de skal gi til sønnen deres Levi når han skal begynne med litt mer vanlig mat. Da datteren helle var baby ble det mye banan og avokado som de nå ikke spiser. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Men vi har ikke spist så godt før som vi gjør nå. Maten har vært mer gjennomtenkt og mange av endringene kommer til å være med oss videre.