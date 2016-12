Har snudd motgang til medgang i byggebransjen

Flere byggeprosjekter er klare i en bransje der det tidligere var snakk om å nedbemanne. Eiendomssjefen i Kristiansund kommune viser noen av byggeprosjektene som er underveis i kommunal regi. Det har blitt mange prosjekter

Ekstraordinære penger

Roald Røsand er enhetsleder for eiendomsdrift i Kristiansund kommune. Foto: Roar Halten / NRK

– Det er jo sånn at vi prøver å holde oppe byggeaktiviteten. Vi var jo så heldige at vi fikk 16,9 millioner kroner i ekstraordinære midler tidligere i år, sier Roald Rødsand, enhetsleder for eiendomsdrift i Kristiansund kommune.

Dette var penger som regjeringen bevilget til kommuner som var hardt rammet av oljekrisa, og Kristiansund var en av kommunene som fikk merke krisa på kroppen.

Oppussing

Caroline kinosenter er blant byggene som er blitt pusset opp i Kristiansund. Foto: Roar Halten / NRK

I Kristiansund er pengene blant annet til å pusse opp Caroline kinosenter og paviljongen på Kirketomta.

– Vi har engasjert bedrifter som sto i fare for permittere pluss at vi har leid inn mye ledige folk fra NAV. Vi har fått gjort veldig mye i sommer. Vi har prioritert barnehager og skoler og har gått gjennom alle barnehagene og skolene, sier Roald Rødsand.

– Nå ser vi lyst på det

Helge Strand er daglig leder i Strand & Stubø Entrepenør AS. Foto: Trond Vestre / NRK

Entrepenørene merker at aktiviteten har økt. Situasjonen nå er en helt annen enn for et år siden.

– For ett år siden så det dystert ut. Det ver veldig lite forespørsler både fra det offentlige og privat. Nå har det snudd seg betraktelig, og vi ser lyst på det. Det er mye som skjer. Kristiansund kommune har kommet mange forespørsler og gjør det fortsatt, sier Helge Strand, daglig leder i Strand & Stubø Entrepenør AS.

– I oppgangstider har vi ofte problemer med å få inn anbud og det blir ofte så dyrt at vi ikke kan realisere det. Når det er nedgangstider vises aktiviteten i det offentlige mye tydeligere, sier Roald Røsand.