Har smerter i ryggen etter ulykke

Politiet melder at ein person får behandling av ambulanse etter utforkøyringa ved Gammelsetra i Nesset. Personen skal ha smerter i ryggen. Naudetatane er på staden og bilen skal ikkje vere til hinder for trafikken elles. Politiet melder at det er svært glatt på staden og ber bilistar om å køyre forsiktig.