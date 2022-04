Har sløkt lyngbrann på Smøla

Brannvesenet på Smøla har sløkt lyngbrannen ved Jøsundet. No dynkar dei området med vatn for å hindre at brannen skal blusse opp igjen. Brannmannskapa trur at brannen starta ved eit kaffibål. Det melder 110-sentralen til NRK.