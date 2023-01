Har sløkt brann i fiskebåt

Politiet melder at brannen i ein fiskebåt i Gangstøvika i Ålesund oppstod under sveising. Det skal ha vore snakk om ein ulmebrann. Brannen er no sløkt, melder politiet. Det skal ikkje vere behov for å evakuere mannskapet om bord i båten.

Ein i mannskapet skal ha fått i seg røyk frå brannen og blir tatt hand om av helsearbeidarar på staden. Det er elles ikkje meldt om at nokon skal vere skadd.