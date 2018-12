Har skrevet bok om dramatisk havari

46 år etter et dramatisk havari med lasteskipet «Rumba» i Atlanteren har 82 år gamle Elias Vågnes fra Langevåg i Sula skrevet bok om hendelsen som har plaget ham i alle disse åra. Vågnes var kaptein om bord og sikker på at alle skulle miste livet da den tunge lasten forskjøv seg. Se mer om historien i videoen under: