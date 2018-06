Har skapt verdiar i Kristiansund

Lagerskipet Njord Bravo kastar loss i Kristiansund, for å bli oppgradert for 1,3 milliardar kroner i Haugesund. Men det flytande oljelageret har også gitt avkastning i opplag i Kristiansund. – Vi har brukt ein god del millionar her, så det har skapt store verdiar for den lokale industrien og arbeidsmarknaden her i Kristiansund, seier Per Magne Holten, plassleiar i Equinor (tidlegare Statoil).