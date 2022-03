Har sikret seg nye lokaler

Fontenehuset i Ålesund skal åpne opp i lokalene til gamle Høibergs brusfabrikk i Lihauggata. Etter planen skal de være på plass i de nye lokalene i begynnelsen av september. De startet opp i midlertidige lokaler i mars. Det skriver organisasjonen i en pressemelding. Fontenehuset skal være en trygg plass for mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske helseutfordringer.

– Vi gleder oss veldig mye til å åpne dørene og veldig motivert for å komme i gang. Det er allerede stor pågang med folk som ønsker å bidra og være en del av Fontenehuset i Ålesund. Her er det lav terskel og man trenger ingen henvisning for å bli en del av Fontenehuset, og døra åpen for alle som er nysgjerrig på om dette kan være noe for dem, sier daglig leder Elisabeth Frøyen Aasen.