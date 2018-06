Har sikra seg overvakingsvideo

Politiet har sikra seg overvakingsvideo etter at det vart skote med luftgevær frå ein bil ved bensinstasjonen i Ulsteinvik natt til søndag 17. juni. Det skriv Vikebladet. Tre menn og to kvinner i tjueåra vart arresterte ikkje så lenge etterpå. Saka er framleis under etterforsking.