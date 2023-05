Har signert ungarsk spiller

Ungarske Blanka Kajdon (20) er klar for Håndballjentan til Molde Elite. – Jeg ser veldig fram til å flytte til Norge og bli en del av det spennende laget til Molde. Jeg ser fram til å få brukt mine håndballkvaliteter i den norske ligaen. I tillegg blir det spennende med et nytt miljø og en litt annerledes kultur, sier spilleren ifølge en pressemelding fra Molde Elite.

Moldetrener Tor Odvar Moen sier dette i pressemeldingen:

– Dette blir spennende. Blanka er et av de største talentene i ungarsk håndball. Hun har noen helt rå spissferdigheter, spesielt i duellstyrken sin. God begge veier, noe som vil hjelpe oss til å skape overtall. I tillegg har hun et godt overblikk og et rapt skudd.