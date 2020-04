Har signert samarbeidsavtale

I dag signerer Kristiansund kommune, Operaen i Kristiansund AS, Stiftelsen Nordmøre Museum og Møre og Romsdal fylkeskommune ein ny samarbeidsavtalen om prosjektet Opera, museum og kulturhus i Kristiansund. – No ser vi fram til ein ny og spennande fase der kommune og fylkeskommune skal etablere eit byggherreselskapet som får ansvaret for å sikre det ferdige forprosjektet som skal ligge til grunn for bygginga neste år, seier rådmann Arne Ingebrigtsen i ei pressemelding.