Har signert med Molde Elite

Molde Elite har skrevet kontrakt med Mathilde Rivas Toft og Andrea Hanssen fram til sommeren 2021. – At Mathilde og Andrea kommer til Molde til sommeren er helt fantastisk for oss. Det er spillere som har spilt på høyt nivå, sier trener Helle Thomsen. Mathilde Rivas Toft har vært sentral på Larvik de to siste sesongene. Hun var på All Star-laget da hun spilte junior-VM for Norge i Russland 2016. Andrea Hanssen kommer fra Rælingen og var nummer tre på toppscorerlista i eliteserien for tre år siden. Begge har vært på rekruttlandslaget.