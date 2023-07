Har signert kontrakt til 20 millioner kroner

Prodtex AS og Provaris Norway AS har inngått en utviklingskontrakt om design og produksjon av en tank for transport av hydrogen på skip, skriver Prodrex i en pressemelding. Kontrakten skal ha en verdi på rundt 20 millioner kroner. Pilottanken skal produseres i Prodtex Industri AS sin avanserte fabrikk på Fiskå, og når den er testet og sertifisert vil det bli satt opp en større og permanent produksjonslinje i fellesskap med Provaris for å levere store hydrogentanker.