Har signert kontrakt

Havila Shipping har inngått ein avtale med Equinor Energy AS for fartøyet Havila Clipper. Avtalen gjeld for seks månader og har to opsjonsperiodar kvar for to månader. Kontrakten startar i andre halvdel av februar og held fram som ein del av ei eksisterande kontrakt. Det melder Havila Shipping.