Har signert driftskontrakt med Veidekke

Møre og Romsdal fylkeskommune har signert ei kontrakt med Veidekke Industri AS om drift og vedlikehald på fylkesvegane på Søre Sunnmøre dei neste åra.

Kontraktar omfattar om lag 401 kilometer med fylkesvegar og 40 kilometer gang- og sykkelvegar, og inkluderer òg drift av om lag 5,5 kilometer fylkesveg for Vestland fylkeskommune. Den har ei varigheit på 5 år, med moglegheit for inntil 3 års gjensidig opsjon og einsidig opsjon på 1 år for byggherre, skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.

Driftskontrakten har ein verdi på om lag 370 millionar kroner og startar 1. september 2024.