Har sendt ut varsel til foreldrene

Giske kommune har sendt ut melding til alle foresatte i ungdomsskolen og deler av barneskolen etter å ha registrert grenseoverskridende oppførsel og en svært urovekkende kultur blant barn og unge i hele kommunen.

Kommunalsjef Åse Elisabeth Skjærset sier de sendte ut varselet for å bevisstgjøre foreldrene.

– Vi ønsker et samarbeid, vi ønsker at foreldrene skal snakke med ungene sine og støtte dem i å sette grenser for hva de synes er greit å være med på og ikke, sier Skjærset.