Har sendt ut farevarsel

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for lyn i deler av Sør- og Midt-Norge. I ettermiddag og kveld er det fare for lokalt mykje lyn og torevêr i samband med ettermiddagsbyer i indre strok. Meteorologisk institutt melder at det vil vere store lokale forskjellar i intensitet og nokre stadar vil det ikkje vere torevêr.

Det er også sendt ut farevarsel for styrtregn i deler av Sør-Noreg.