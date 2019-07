Har sendt inn nye prøver

Grunnen til at Norddal kommune har sendt ut kokevarsel til innbyggerne er at de har fått en indikasjon på polyforme bakterier etter å ha tatt prøver av drikkevannet fra Valldal Vassverk. De tar nå nye prøver av vannet og sender inn til testing. Teknisk sjef i Norddal, Trond Alstadsæter, sier at de sender ut kokevarsel etter føre-var-prinsippet. Han vet ikke foreløpig hvor lenge innbyggerne bør koke vannet.