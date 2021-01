Har sendt brev til Bent Høie

Ordførerene i Kristiansund, Averøy, Aure, Gjemnes, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll har i dag sendt et brev til helseminister Bent Høie. Ordførerne krever at Stortinget følger opp vedtaket om at fødeavdelingen i Kristiansund ikke stenger ned.