Har sendt bekymringsmelding

Sykepleiere i Kristiansund har kommet med en bekymringsmelding til kommuneledelsen og Fylkesmannen om tilstanden i hjemmetjenesten. Det skriver Tidens Krav (krever innlogging). De mener at det utøves faglig uforsvarlig sykepleie i deler av hjemmetjenesten. Til avisen sier enhetsleder i hjemmetjenesten at de ikke kjenner seg igjen i uttalelsene og at det ble iverksatt flere tiltak da bekymringsmeldingen ble gjort kjent for ledelsen i slutten av februar.