Har sagt opp og varsla arbeidstilsynet

Ein av Høgskulen i Volda sine mest profilerte medieprofessorar gjennom mange år, Svein Brurås, har sagt opp stillinga si og varsla Arbeidstilsynet. Det melder Khrono.

– Det er fordi det finst fleire liknande konfliktar ved Avdeling for mediefag; fordi konsekvensane av dei arbeidsmiljøproblema som delar av staben opplever er så store, og fordi leiinga over tid har vist at ho er ute av stand til å gripa tak i problema, seier professoren som har jobba ved høgskulen i over 30 år.

Instituttleiar ved Institutt for journalistikk, Hans Martin Dypvik, seier saka til Brurås er ei personalsak. Vidare seier Dypvik at instituttet har ei arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøking frå november som viser at det er eit godt og forsvarleg arbeidsmiljø.