Har plantet en million skogplanter

Gjennom våren og sommeren er det planta ut en million nye skogplanter i Møre og Romsdal, til erstatning for skog som er hogd. Skogbruksleder i Allskog, Andreas Furnes Fjærli, sier de har tro på at skogplantene har overlevd tørken gjennom sommeren, men at de ikke vet sikkert før de får tatt prøver på seinsommeren. Plantene ble satt dypt ned i jorda, fordi alt var tørt i jorda i mai og juni. Noe som kan være avgjørende for om de tørker ut eller overlever.