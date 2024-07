Har planene klare for søk etter savnet kvinne

Politiet har planene klare for å søke etter en spansk kvinne som har vært savnet i Rauma siden juli i fjor. Det sier politistasjonssjef i Rauma og Vestnes, Roar Mordal Hilde.

Den savnede kvinnen ble sist sett da hun skulle gå en populær rute over Romsdalseggen.

Hilde sier de må vente til at forholdene ligger til rette for å gjennomføre et søk etter kvinnen.