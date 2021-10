Har overlevert innbyggerinitiativ

«Haram ut av Ålesund» har nå overlevert et innbyggerinitiativ til ordfører og varaordfører i Ålesund kommune. Der krever de folkeavstemning i spørsmålet om å få gjenoppretta Haram som egen kommune. Lederen for aksjonsgruppa, Harald Nordang, har tro på at de kan få folkeavstemning. – Jeg tror at mulighetene er veldig gode med bakgrunn i at vi har et stort kommunestyre, med 77 representanter fordelt på tolv parti, og jeg vet at mange av de støtter folkeviljen, sier Nordang. Gruppa har samla kring 4000 underskrifter.