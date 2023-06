Har oppretta tilsynssak

Arbeidstilsynet jobbar vidare med å undersøke arbeidsulykka på Stranda fredag. Ein 25-år gamal mann omkom då ein tank på eit oppdrettsanlegg eksploderte.

Måndag var dei på tilsyn på staden der ulykka skjedde og har oppretta ei tilsynssak ovanfor Hofset Aqua AS.

– Vi veit at ulykka har skjedd i samband med arbeid. Hendinga skjedde på ein betongflåte med to tankar som er nedfelt i flåten. Desse tankane blir brukt til behandling og lagring av fiskeavfall, seier Marit Torsvik i Arbeidstilsynet.

Ho seier vidare at dei no prøver å få ei så god oversikt som mogleg over kva som skjedde. Dei kjem difor til å intervjue aktuelle personar og granske dokument knytt til saka. I tillegg fortel Torsvik at dei samarbeider tett med politiet.