Har opplevd seksuell trakassering

En av fire leger sier de selv har vært utsatt for seksuell trakassering eller sett andre bli utsatt for det, skriver Aftenposten. Av de 1.200 legene som har svart, sier 26,5 prosent at de selv har vært utsatt for seksuell trakassering, eller at de har sett andre bli utsatt for det. De fleste oppgir imidlertid å ha vært utsatt for seksuell trakassering selv.