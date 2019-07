Har opna tilsynssak

Fylkeslegen har opna tilsynssak mot Helse Møre og Romsdal etter at ein mann i 20-åra skal ha forsøkt å drepe faren sin med kniv på Averøya 1. mars. Fylkeslegen har fått inn eit varsel om ei alvorleg hending under behandlinga ved Klinikk for psykisk helsevern ved sjukehusa i Ålesund og på Hjelset, og har bede om innsyn. Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen ser alvorleg på saka og vil derfor granske ho. Pasienten sjølv skal også ha klaga på behandlinga si etter hendinga, gjennom pasient- og brukarombodet.