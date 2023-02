Har nesten dobla talet på frivillige

Studenthuset Rokken i Volda kan drive som normalt frå mars, fortel dagleg leiar Åge Staurset. Tidlegare i år fortalde NRK at fleire studenthus ikkje kunne halde oppe aktiviteten fordi studentar ikkje ville jobbe som frivillige. På det meste mangla det 100 personar for å få vaktlistene i hop berre i Volda. Staurset fortel at studentane har forstått alvoret og sidan jul har dei gått frå 80 frivillege til nesten 150.