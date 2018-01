Har mista lass med ved

Politiet har fått fleire meldingar om at nokon har mista delar av eit lass med ved på E39 ved Høgsettunnelen i Gjemnes. Politiet har varsla vegvesenet, men skal ikkje ha fått meldingar om at det ikkje går and å kome seg forbi, seier Jan Helge Kjøl, operasjonsleiar i politiet.