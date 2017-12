Har manglet mobilnett i tre dager

Eresfjorden og Bugge i Nesset kommune, fikk i dag tilbake mobilnettet etter tre dager uten dekning. Driftsoperatør i Nesset kommune, Stig Arild Arvesen, sier det har vært en frustrerende situasjon for mange av innbyggerne. Han sier også at de har fått lite informasjon fra mobilopperatørene, men han er glad for at det nå er i orden.