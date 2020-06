Har målt farta i to månader

To månader etter at det blei sett i verk automatiske fartsmålingar i dei undersjøiske ålesundstunnelane, er det skrive ut 167 forenkla førelegg. Sju har blitt melde for å ha køyrt for fort og ein har fått beslaglagt førarkortet. Tilsaman har det gitt 475.000 kroner i statskassa.